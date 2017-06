Kaheminutiline rutiin, mis aitab vannitoa alati säravalt puhtana hoida

Kuidas koristamine lihtsamaks teha?

Kasuta kangast dušikardinaid: seebijäägid on vannitoa koristamisel üks suurematest nuhtlustest. Jääkide puhastamine plastikust dušikardinatelt on enamasti võimatu ja pole isegi katsetamist väärt. Plastikust kardinate asemel tasuks kasutada hoopis vetthülgavat kangast, mille puhastamiseks tuleb need vaid pesumasinasse visata. Sellisel juhul hoiad ära nii mustuse kogunemise kui hallituse tekke.

Tuuluta vannituba: kui vannitoas on olemas sundventilatsioon, pane see juba enne duši alla minekut tööle. Kui pesemas on käidud, jäta lahti nii vannitoa kui dušinurga uks (või tõmba eest dušikardin), et õhk liiguks ja niiskus vannitoast välja pääseks.

Kangast dušikardin / www.flickr.com

Milline peaks olema rutiin pärast duši all käimist?

Samm 1: kuivata seinad

Pärast duši all käimist tuleks märjad pinnad alati ära kuivatada. Selleks jäta duši kõrvale rippuma akende puhastamiseks mõeldud kaabits ja tõmba sellega pärast pesemist seinad ja klaasid üle. Kui sul on dušikardin, ära unusta ka seda kuivatada.

Eriti oluline on pindade kuivatamine dušikabiinide puhul – vastasel juhul hakkavad klaasidele kogunema seebijäägid, katlakivi ja isegi hallitus.

Samm 2: kasuta puhastusvahendeid

Isegi kui kuivatad pärast duši all käimist kõik pinnad ära, võivad seebijäägid siiski ajapikku klaasile kogunema hakata. Seetõttu tasuks iga paari päeva tagant pihustada klaasid ja seinad kas puhastusvahendi või äädikaga üle. See aitab ära hoida hilisemat ja tunduvalt tüütumat küürimist.

Samm 3: vabane üleliigsest veest

Enne, kui vannitoast pärast pesemist lahkud, kuivata lapiga ära vanni või dušikabiini nurgad ja pinnad, kuhu vesi tavaliselt koguneb ja seisma jääb. Selle kuivatamine aitab ära hoida hallituse teket. Jäta meelde, et hallitust on tunduvalt lihtsam ära hoida, kui seda pärast eemaldama hakata.

Kui lisad need lihtsad punktid oma duši all käimise rutiini, hoiab see ära suured küürimised ja koristamised. Samuti võid olla veendunud, et vannituba püsib alati säravalt puhtana.