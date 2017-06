Lugeja fotod: omavalmistatud köök, mis poekaubast vaat et paremgi

«Valmistasin köögnurga maakodusse eelmise aasta kevadel. Eelnevalt midagi suurt mööbli osas loonud pole, mõne väiksema riiuli või pingi,» kirjutab selle autor Silver ise.

Kui tihtipeale tellivad isetegijad nii mõnedki köögimööblidetailid siiski valmiskujul, siis Silver valmistas ka uksed, sahtlid ja ülemised kapid ise. «Ajaliselt kulus umbes poolteist kuud, kuna detaile oli palju - tüübeldamine, aukude ja avade puurimine, korduv värvimine, tööpinna kolmekordne õlitamine ja nii edasi,» kirjeldab ta.

Pooleliolev projekt. FOTO: Erakogu

Kuna kõiki õhtuid ei tahtnud Silver kinni panna, ehitas ta mööblit mõnel tööpäevaõhtul ja ühel päeval nädalavahetusest. Töö venis arvatust pikemaks, sest varasemast ju nii suure projektiga kogemus puudus.

«Konstruktsiooniks kuuse ehituslik karkassimaterjal. Uksed lõikasin välja männi liimpuitkilpidest, töötasapind on kask. Kask seetõttu, et tamm ja saar on kordades kallim. Kuid õige töötasapinna õliga töödelduna saab kasest väga sobiva tasapinna kööki. Nüüdseks juba aasta kasutanud ning isegi punane vein ei jätnud plekki - andis ilusti ära pühkida,» räägib Silver.

Omavalmistatud sahtel. FOTO: Erakogu

Materjali peale kulus mehel umbes 700 eurot, tehnika ja valamu tuli lisaks osta. «Puitmaterjali ja furnituuri hindu sai paljudest kohtadest uuritud enne kui ostma hakkasin. Kõva eeltöö tasub endast lõpuks ära - esimesest kohast ostes oleks projekt 1100 euro ligi küündinud,» ütleb ta.

Miks aga üldse otsus ise teha? «Peamiselt tingis olukorra rahaline seis ning teisalt ka soov ise midagi püsivat ära teha. Kenad ja omapärased disainköögid on väga kallid ning odav Poola saepuruplaadimööbel ei võlu kohe üldse. Must värv ning puidutekstuur on pikemat aega mulle meeldinud, sellest ka otsus värvivaliku osas,» selgitab Silver.

Köök valmiskujul. FOTO: Erakogu

Köök valmiskujul. FOTO: Erakogu

Ta loodab, et ehk annab tema projekt ka teistele julgust ja tahet ise midagi ilusat, head ja püsivat luua.

