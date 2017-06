Ebatavaline viis, kuidas katkised nõud taas korda teha

Kui tavaliselt proovitakse nõusid parandades teha seda nii, et pragusid ei oleks märgata, siis neljasaja aasta vanuse Jaapani traditsooni kohaselt tehakse seda täpselt vastupidi.

Kintsugi tehnikaga parandatud anum / Satsuma ware / Smithsonian

Seda parandamise tehnikat kutsutakse kintsugiks, mis tähendab otsetõlkes «kuldset ühendust». Kintsugi tehnika jaoks kasutatakse spetsiaalselt lakki, mis segatakse kulla, hõbeda või plaatinaga. Seguga täidetakse praod ja nende varjamise asemel toob segu praod hoopis rohkem esile.

Traditsioonide kohaselt on kintsugi tehnika eesmärk austada nõude eluiga ja näidata, et nende purunemine on vaid osa nende ajaloost.

Kintsugi parandamiskunst / Charlotte Bailey / www.hangingbyathreadembroidery.co.uk

Legendi kohaselt leiutati kintsugi parandamiskunst 15. sajandil, kui Jaapani šogun Ashikaga Yoshimasa lõhkus oma lemmiku teetassi ja saatis selle Hiinasse, et see ära parandataks. Anum saadeti tagasi ja oli parandatud, kuid koledate metallist klambritega. Selline parandusviis ärritas ühte Jaapani käsitöölist ja ta otsustas leiutada tunduvalt elegantsema parandusviisi - kintsugi.

Nüüd, sajandeid hiljem, on aga kintsugi kunst taas moodi läinud ja inimesed parandavad oma nõusid taas huvitava tehnikaga - selleks on saadaval isegi spetsiaalsed paranduskomplektid. Kes aga trendidega kaasaskäimiseks ei taha oma tassi puruks visata, leiab sisustuspoodidest hulgaliselt juba «parandatud» nõusid.