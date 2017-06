Fotod: Gwyneth Paltrow laste absurdselt sisustatud tuba

Kui Hollywoodis on üks näitleja, kes lausa jumaldab korda, on selleks kahtlemata just Gwyneth. Tema korraarmastus kandub mõistagi üle ka laste mängutuppa, kus kõik asjad on joone järgi ritta seatud ja miski ilmselt iial kusagil ei vedele.

Vähe sellest, kõik asjad on lisaks veel värvide järgi paigutatud! Raamatud, mänguasjad, meisterdamisvahendid ja muu taoline kulgevad riiulis toon-toonis.

Gwyneth Paltrow laste mängutuba. FOTO: www.today.com

Muud peale kahes seinas kulgeva riiulimassiivi ja ühe diivani toas ei olegi. Ilmselgelt pole võimalik, et kui lapsed sinna tuppa lahti lastakse, siis säärane kord lõpmatuseni säilib, kuid Gwynethile vähimagi kahtluseta väga meeldiks kui see nii oleks.

Milline on teie laste mängutuba? Kas alati eeskujulikult korras või pigem üks Segasummasuvila?