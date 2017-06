Pilt selgeks: kas uusi riideid peab või ei pea enne kandmist pesema?

Rõivas võib kaupluse riidepuul küll säravpuhas välja näha, aga see ei tähenda sugugi, et see ka tegelikult puhas on. Columbia ülikooli meditsiiniosakonna dermatoloogiaprofessor Donald Belsito on seda meelt, et kui sulle meeldivad lööbed, allergiad ja isegi parasiidid.

Wall Street Journalile antud intervjuus ütles Belsito, et ta on näinud päris jubedaid allergiaid, mida tekitavad kemikaalid, millega rõivaid töödeldakse selleks, et need suurtes laoruumides ei hallitaks, ja värvid, mida kangaste värvimiseks kasutatakse. Samuti on ta näinud juhtumeid, kus täiesti uued rõivad on saastunud täidest - ilmselt seetõttu, et mõni täikandja on neid selga proovinud. Samuti võib selgaproovitud rõivastega edas kanduda seenhaigus.

Seetõttu tuleks kõik riided enne kandmist isegi mitte üks, vaid suisa kaks korda läbi pesta. «Ma olen dermatoloogina igasugu kummalisi probleeme näinud ja mina isiklikult küll pesemata riiete kandmisega sellist riski võtta ei sooviks,» ütleb ta.