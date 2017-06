Aednike rõõmuks: robot, mis rohimise enda kanda võtab

Tertilli-nimeline robot on Kickstarteri projekt, mille loojad Franklin Robotics ja Joe Jones (Roomba tolmuimeja autor) suutsid enam kui poole masina tootmisse viimiseks vajalikust 120 000 dollarist kõigest paari päevaga kokku koguda.

Kuidas masin töötab? See patrullib aias ja otsib tärkavat umbrohtu. Viimase eristab ta väärtuslikest taimedest pikkuse põhjal: umbrohueemaldaja aktiveerub vaid juhul, kui tema teele jäävad teatud pikkusest madalamad taimed.

Tertilli ainsaks, aga see-eest üsna suureks probleemiks on, et ta ei tea, kust tema tööpõld algab ja kus lõppeb. Seega tuleb tema liikumistrajektoor paika panna ja madala piirdeaiaga tõkestada, et robot ei satuks sinna, kus ta olema ei peaks.

Mingeid kemikaale robot umbrohutõrjeks ei kasuta.

Tellida saab masinat Kickstarteri kaudu juba praegu, see maksab 250 dollarit. Arvestada tuleb aga sellega, et praegu esitatud tellimused saab kätte alles alates järgmise aasta maikuust.