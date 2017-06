Lugeja fotod: Eesti naise oma kätega ehitatud suurejooneline mängumaja

Noor ema Elis, kelle mees perele maja ehitab, ei tahtnud samuti käed rüpes istuda: ajal, mil mees ehitustöödega hõivatud oli, lõi ta kokku liivakasti. Sellest aga ei piisanud: krundil passides kippus igavus ikka piirama ja oli vaja tegevust leida, nii endale kui lapsele. «Vaatasin, et materjali krundil vedeles ja ainult liivakast keset krunti tundus natuke õnnetu olevat. Otsustasin sinna miskit juurde nikerdada,» räägib Elis projekti sünniloost.

FOTO: Erakogu

Ta oli eelnevalt ka mängumajade valmislahendusi uurinud, aga need pole sugugi odavad. «Ja kui endal enamus materjali olemas, siis oleks olnud seda kahju raisku lasta! Pealegi, mulle väga meeldib selline nikerdamine, vaim puhkab!» kiidab naine.

Sellest, kui suur ehitis täpselt välja kukub, polnud Elisel tööga alustades ega veel selle käiguski täpset aimu. Tagantjärele on ta mõõtmetega aga väga rahul ja ütleb, et maja sai täpselt paraja suurusega.

FOTO: Erakogu

Mingit abi Elis majaehitusel ei kasutanud. «Mehe käest küsisin paari asja kohta ehitusalast nõu - trepi konstruktsiooni ja sarikate paigaldamise kohta, sest mul endal varasemad kogemused puuduvad. Vaatasin kuidas tema ehitas ja noh, proovisin järgi teha lihtsalt,» ütleb naine.

Midagi rasket kogu protsessi juures Elise hinnangul polnudki. Kui väga tahta midagi välja tuua, siis ehk vaid vundamendiblokkide loodiajamine: see on tema sõnul lihtsalt väga tüütu töö. Teisiti ei teeks ta tagantjärele midagi, juurdeehituse plaane samuti ei välista. Hetkel on projekt siiski lõpetatuks loetu, kuigi mõned plaanid, mida majale veel lisada, on Elisel juba küpsenud.

FOTO: Erakogu

«Lapsed on rahul ja kui külalised käivad siis see mängumaja on ikka kõikide laste lemmikpaik!» sõnab naine.