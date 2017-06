Fotod: armas puitmaja Tallinna külje all üllatab maitseka sisustusega

Imearmas ja hästi läbi mõeldud planeeringuga kodu asub männimetsa all, Kangru külas. Neljatoaline maja asub privaatselt ja turvaliselt tupiktänava lõpus.

Puitmaja Kangrus / www.kv.ee

Tegemist on kvaliteetse puitkarkassmajaga, mis on algselt ehitatud aastal 2005. Vahemikus 2013 kuni 2015 on hoone läbinud põhjaliku uuenduskuuri ning on seetõttu väga heas seisukorras.

Maja esimesel korrusel paikneb avar elutuba koos veidi eraldi asetseva avatud köögiga, kabinet, saun, pesuruum, sauna eesruum, tualettruum, esik, garaaž ja terrass. Teisel korrusel asuvad kolm magamistuba, trepihall ja tualettruum.

Eluruumide põrandaid katab naturaalse tammespooniga parkett, aknad on «soome tüüpi» kolmekordsete klaasidega. Olemas on ka tsentraalne sundventilatsioon.

Maja ülalpidamiskulud on väga soodsad, kütteallikaks on maaküte ning soojuskandjaks mõlemal korrusel vesipõrandaküte, lisaks on olemas ka õhkküttekamin.

Maja ümbritsev avar kinnistu on osaliselt jäetud naturaalse loodusliku männimetsa kooslusega ja seega on olemas päris enda seene ja marjamets. Kinnistul asub ka mängumaja lastele ning äsja rajatud väliköök. Hooviala on maitsekalt viimistletud loodusliku paekiviga, millest on rajatud ka kõnniteed.

Kodu on müügis 317 500 euroga. Vaata lähemalt kuulutust KV.ee kodulehelt.