Aitab raiskamisest: kuidas kujundada köök nii, et toit alati värskena püsiks

Hoia köögis nädalamenüüd

Kui planeerid oma söögikorrad nädala jagu ette, võid olla kindel, et ostad poest tunduvalt vähem ebavajalikku kraami ja kasutad kõik ostetud toidu ära, vahendab Apartment Therapy.

Näiteks aitab köögis suur ja nähtaval olev kriiditahvel toiduplaani paigas hoida ka kõige tegevusrohkemal nädalal.

Mõned nipid toiduplaaniks:

Hoia mõned õhtusöögiideed tühjana: toidukordade ette mõtlemine ei tähenda ilmtingimata, et peaksid iga õhtu kokkama. Suure tõenäosusega sööd korra nädalas ka väljas. Lisaks aitab plaanis ühe õhtu vabana hoidmine eelnevate toidujääkide tarbimisele kaasa.

toidukordade ette mõtlemine ei tähenda ilmtingimata, et peaksid iga õhtu kokkama. Suure tõenäosusega sööd korra nädalas ka väljas. Lisaks aitab plaanis ühe õhtu vabana hoidmine eelnevate toidujääkide tarbimisele kaasa. Plaani toite samade koostisosadega: proovi nädala toiduplaanis kasutada võimalikult sarnaste koostisosadega toite, et midagi raisku ei läheks. Näiteks kui ostad terve pundi koriandrit selleks, et esmaspäeval seda ühte toitu vaid veidikene lisada, siis plaani nädala lõpuks veel üks toit, mis koriandrit sisaldaks.

Kriiditahvel köögis / www.flickr.com

Hoia puuviljad nähtaval

Puuviljad on snäkkimiseks ideaalsed. Kui need aga külmkapis või sahtlites peidus on, haarad neid tunduvalt väiksema tõenäosusega. Selle asemel säilita puuvilju ilusa korvi või kausiga laual või köögikapil. Lisaks sellele, et need sedasi raisku ei lähe, on puuviljad ka väga värskendavaks sisustuselemendiks.

Määra asjadele külmkapis kindel koht

See võib tunduda küll tüütu organiseerimisena, aga kui tead kindlalt, kus külmkapis näiteks kõik kastmed asuvad, ostad väiksema tõenäosusega ühte ja sama asja kogemata mitu tükki. Pealegi kui hoiad näiteks kõik toidu ülejäägid ühel riiulil, tead külmkappi avades kohe, mida tarbima peaksid.

Sildista toidu ülejäägid

Kui elad mitmekesi, oleks mõistlik ülejääkide peale alati kirjutada toidu valmistamise kuupäev või aeg, mille jooksul selle ära peaks tarbima. Vastasel juhul võib juhtuda, et keegi viskab kas jäägid ära või ei julge neid süüa, kuna ei tea kas need kõlbavad või mitte.

Hoia tarbimist vajavad toidud silmade kõrgusel

See on lihtne nipp, kuid see-eest üks tähtsamatest. Kui sul on köögis midagi, mis vajab võimalikult kiiresti ära söömist, hoia neid kapil või külmkapi riiulil silmade kõrgusel. Kui külmkappi avades esimese asjana söömist vajavaid toiduaineid näed, tarbid need ka suurema tõenäosusega ära.