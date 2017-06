Viis soovitust, mida tudeng üürikodu otsides kindlasti silmas peaks pidama

KV.ee turundusjuht Kristiana Põld annab viis soovitust, et tudengikorteri leidmine osutuks edukaks.

Millised on Sinu rahalised võimalused?

Üürikorteri võtmisel tasub arvestada, et esimesed kulud on üpris suured. Maksta tuleb tagatisraha ning kui üüripinda vahendab maakler, siis ka maakleritasu, mis võrdub üldjuhul ühe kuu üüriga. Üksi üürida on sageli tudengile väga kulukas, seetõttu tasub mõelda, kas on tuttavaid või sõpru, kellega kampa lüüa. Mitmekesi üürides on omavahel lihtsam ka kulusid jagada ja põnts rahakotile on väiksem.

Korteri üürimisel tuleb arvestada lisaks üürikuludele ka igakuiste kommunaalarvete tasumisega, mis on suvekuudel väiksemad, ent talvisel perioodil suuremad. Kui kulud osutuvad liiga suureks, siis tasuks kaaluda ehk hoopis ühikapinna leidmist.

Kus on mõistlik üürida?

Kõige kallima üürihinnaga on kesklinn ja selle vahetu ümbrus. Paika peab üldjuhul reegel, et mida kaugemal üüripind keskusest on, seda madalamaks läheb hind. Alati on muidugi erisusi, sügisel võivad väga kõrgeks tõusta ka ülikoolide lähedased piirkonnad, mis on kesklinnast mõnevõrra kaugemal, kuid mille vastu on tudengite huvi suur.

Üüripinna valimise puhul tuleks kindlasti ka hoolikalt mõelda, kui kaugel asuvad korterist ühistranspordi peatused, ülikooli, raamatukogu, poed, spordiklubi ja teised olulised sihtpunktid, mida on tarvis tihti külastada.

Kuidas sobiv üüripind leida?

Kõige rohkem kuulutusi leiab kinnisvaraportaalidest. Suurimad kinnisvaraportaalid on Eestis KV.ee ja City24. Kõige rohkem otse omanikult kinnisvarakuulutusi on KV.ee portaalis. Otse omanikult kuulutuste puhul ei tule tasuda vahendustasu, mis teevad esmase väljamineku väiksemaks.

Lisaks kinnisvaraportaalidele tasub uurida sõpradelt ja tuttavatelt, kas nad teavad kedagi, kes üüriks korterit mõistliku hinna eest. Kindlasti on suureks abiks ka sotsiaalmeediakeskkonnad. Näiteks Facebookis on mitmeid gruppe, kus levivad otse omanikult üürikuulutused. Samuti on võimalik sotsiaalmeediasse panna ise kuulutus, et otsid üüripinda.

Mõistlik oleks visata pilk peale ka ülikoolide teadetetahvlitele ja foorumitesse või uurida lisainfot enda üliõpilasesinduselt.

Millele pöörata üürilepingut sõlmides tähelepanu?

Üürilepingut sõlmides pööra tähelepanu sellele, et üürileandja oleks üüripinna omanik või volitatud isik. Samuti tasuks kokku leppida, et maksad üüri panga vahendusel, kuna siis saad tõestada, et oled kõik maksed teinud korrektselt.

Üürileping peab sisaldama üürihinda, tasumisele kuuluvaid kõrvalkulusid, mõlema osapoole õiguseid ja kohustusi, lepingu pikkust ja üüripinna lõpetamise ning tagastamise tingimusi. Üürileping olgu kirjalik, sest suusõnalised lepingud ei ole siduvad. Kui midagi jääb lepingus selgusetuks või tundub kahtlane, siis tasub kindlasti asjaolu üle täpsustada.

Lisaks üürilepingule tuleks sõlmida üleandmise- ja vastuvõtmise akt. See dokument kirjeldab täpselt, millises seisukorras on mööbel ja kodumasinad, millised mõõdikute näidud ja üleüldine olukord. Akt välistab hilisemad arusaamatused.

Millal on tagumine aeg korterit otsima hakata?

Üldjuhul muutub üüriturg aktiivseks juulis, kui tudengid hakkavad elupaika otsima. Kõige keerulisem on korterit leida augustis, siis võivad korterid kaubaks minna kohati isegi paari tunniga ja küsitakse isegi kehvemates seisukorras olevate korterite eest hingehinda. Mõningat üürituru jahenemist võib oodata alles septembri lõpus või oktoobris, seetõttu tasuks juunis, hiljemalt juulis, aktiivsete otsingutega alustada.