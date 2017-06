Kasulik nipp: kulukate dekoratiivvärvide asemel saab kasutada ka toidukilet

«Ilusat tulemust on nii lihtne saavutada ja see näeb välja täpselt nagu tapeet. Lisaks saab seda teha iga värviga, mis meeldib. Mina valisin sinise, et seinad näeksid välja nagu vesi,» kirjutab Cheryl.

/ Cheryl Phan / www.hometalk.com

Samm 1: Esiteks tuleb sein värvida heledama tooniga, näiteks valge või helebeežiga.

Samm 2: Vali välja põhiline värv, mis on alusvärvist umbes neli tooni tumedam. Cheryl valis sinaka tooni, mis tekitas seinale basseini välimuse. Kata sellega sein.

/ Cheryl Phan / www.hometalk.com

Samm 3: Lõika toidukilest välja tükk ja silu see pintsli abil seinale. Kilesse peaks tekkima kortsud, et tekiks õige efekt.

/ Cheryl Phan / www.hometalk.com

Samm 4: Kui sein on silutud, eemalda toidukile ja viska see ära. Pea meeles, et iga kord läheb vaja puhast kiletükki.

/ Cheryl Phan / www.hometalk.com

Tulemus peaks välja nägema selline. «Olen kasutanud seda tehnikat ka metallvärvidega ja see on andnud seintele eriti modernse ja huvitava välimuse. Mängi värvidega ja tunne lõbu!» andis Cheryl nõu.