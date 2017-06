Video ja fotod: vaata, milline näeb välja vanast tuletõrjeautost ehitatud kodu

«Minu minikodu on suhteliselt naeruväärne - auto sureb tihti välja, maja tõmbab endale liiga palju tähelepanu, sellel on liiga palju karakterit ja liiga palju.. kõike!» kirjeldab lumelaudur Smith oma kodu. «Aga minu vend ostis selle ja lõpuks lendas kohustus minu kaela.»

/ Kuvatõmmis videost

Pärast väikest kõpitsemist ja asjade lisamist on aga lumelaudur oma koduga tegelikult üsna rahul.

/ Kuvatõmmis videost

Kuigi väljast näeb minikodu välja väga omapärane ja silmapaistev, on see seest sisustatud üpris minimalistlikult. Kodus on vaid voodi, lahtikäiv diivan ja pisike kööginurk. Ülejäänud mööbel, ehk söögilaud ja toolid, on lahtikäivad ja on tavaliselt ruumi säästmiseks kokku volditud.

/ Kuvatõmmis videost

Elektriseadmed töötavad katusele paigaldatud päikesepaneelide abil, kuid sooja hoidmiseks on minikodus olemas ka eraldi puuküttega kamin, mille peal saab ka toitu küpsetada.

Austini lemmikpaigaks on aga välisukse ees paiknev veranda, kus talle meeldib hommikul kohvi rüübata, lõunal lumelauda hooldada ja õhtul loodust vaadelda.

/ Kuvatõmmis videost

Vaata kodu lähemalt videost: