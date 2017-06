Galerii: Mila Kunis ja Ashton Kutcher soetasid äsja üllatavalt mõõduka suvekodu

Santa Barbara rannarajoonis asuv maja läks paarile maksma 10 miljonit dollarit, nii et odava kodukesega tegu ei ole. Kuid selle kodu hinda kujundab väga suurel määral asukoht California ihaldatud rannamajade piirkonnas.

Ashton Kutcheri ja Mila Kunise rannamaja. / VidaPress

Kahekorruselise peamaja juurde kuulub väike külalistemaja. Kahe maja peale kokku on paari käsutuses ligikaudu 280 ruutmeetrit, kuus magamistuba ja kuus vannituba - ruumi täpselt piisavalt, et Ashton, Mila, nende kaks last ja küllasõitnud sõbrad-sugulased ära mahutada.

Ashton Kutcheri ja Mila Kunise rannamaja. / VidaPress

Paari naabrite hulka selles piirkonnas kuuluvad näitleja Natalie Portman ja filmitegija George Lucas.