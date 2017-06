Aastaid omanikku otsiv hiigeleramu jäi tühjaks kummalisel põhjusel

5000-ruutmeetrine 46 magamistoaga hiigelvilla sai valmis 2001. aastal ja on sestpeale tühjana seisnud, kuigi omanikku on majale üritatud leida üsna meeleheitlikult.

Hoonel on potentsiaali olla eelkõige majutusasutus või muu avaliku otstarbega hoone, kuid keegi ei keela seda ka endale koduks osta. Maja juurde kuulub suur bassein ja spaa ning hiiglaslik garaaž.

Miks seal aga kunagi keegi elanud ega tegutsenud pole? Põhjus on üsna nukker. Majale krundi ostnud ja selle ehitada lasknud Christa Mode tahtis oma elu pühendada sõjaveteranide abistamisele. Texase osariiki Marvelisse kerkinud majast pidigi saama omalaadne keskus, mis aidanuks veteranidel tsiviileluga kohaneda ja pakuks neile vajadusel ka pikemalt peavarju.

Kuid ümberkaudsed elanikud tõmbasid plaanile pidurit siis, kui hoone juba valmis oli. Võimalus, et nende kodukandis liiguvad koduta ja võimalik, et ka vaimselt ebastabiilsed sõjaveteranid, tundus neile hirmutav. Veterane kardeti vaat et hullemini kui narkomaane.

Sestpeale on Mode üritanud maja müüa, kuid siiani tulutult. Oma plaanidele naine aga kriipsu peale ei tõmmanud: olles ka ise veteran, ei suuda ta nende abistamisest loobuda. Omalaadse ühiskonda taasintegreerimise keskuse avab ta loodetavasti juba selle aastanumbri sees Houstonis.