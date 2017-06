Fotod: Eesti oma Bullerby talu otsib uut omanikku

Raplamaal Salutaguse külas asub üks väga privaatne elumaja, mis on ehtne rootsipärane talu, verandaga ja puha.

1936. aastal ehitatud seitsmetoalises majas on neli magamistuba n ing pinda kokku 164 ruutmeetrit.

Maad on maja juures 3,4 hektarit, sellest enamik on metsa all. Maja mõlemal korrusel on puuküte: mõlemal korrusel kamin, esimesel korrusel lisaks puupliit ja ahi.

Maja on korralikult renoveeritud ja soojustatud, valmis selleks, et keegi seal oma Bullerby-elu sisse seaks.

