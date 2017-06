Tee ise: nutikas mänguasi, mis hoiab kanad hea tervise juures

See kapsast ja nöörist tehtud mänguasi stimuleerib kanade instinkte ja aitab neil seeläbi vormis püsida. Eriti kasuks tuleb vahend talvel, kui kanad on kitsas alas ja õues liikuda ei saa.

Mänguasja tegemiseks läheb vaid vaja peakapsast, nööri ja puuri.

/ http://citygirlfarmingblog.com

Võta kapsas ja puuri selle keskelt läbi auk. Sealt pista läbi tugev nöör ja riputa kapsas kanade juurde.

Esialgu riputa kapsas sellisele kõrgusele, et kanad näeksid ja saaksid seda nokkida. Seejärel lühenda nööri, et kapsas tõuseks kõrgemale, veidike üle kanade peade kõrguse - piisavalt madalale, et kanad kapsast nokkida saaks, aga piisavalt kõrge, et nad peaks selleks kaela sirutama või isegi hüppama.

/ http://citygirlfarmingblog.com

Mänguasjale tasub aga aeg-ajalt silm peale visata - veendu, et kanad ei hakkaks hoopis nööri nokkima ega takerduks selle vahele kinni.