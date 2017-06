«Igal kodul oma lugu»: Kati Toots näitab, milline on tema uus kodu

Kati Toots on oma Sauel asuvas avaras ja valgusküllases majas tänaseks sees elanud kaks aastat.

FOTO: Kanal11

Uue kodu leidmine polnudki nii lihtne, sest Kati sõnul soovis ta leida täiesti uue koha, kus keegi poleks varem sees elanud. Nii leitigi lõpuks maja Sauel, mis enne nende sisse kolimist on sisuliselt tühi karp. Oma näo ja käe järgi on Kati Toots uut kodu saanud sisustanud ning üheks märksõnaks on selle puhul just avarus.

FOTO: Kanal11

«Meil on kogu aeg maja rahvast täis,» naerab Kati, kes armastab võõrustamist ja muuhulgas peab ennast ka väga heaks kokaks. Kuigi jagavad nad suurt eluaset tütrega kahekesi, on nende kodus sagedased külalised nii Kati õed-vennad kui ka sõbrad. Ka telesaate «Igal kodul oma lugu» tegemise ajal oli Kati Tootsi kaaslaseks kaugelt Tšiilist Eestisse tulnud sõbranna.

FOTO: Kanal11

Kuidas maja perenaine külalisi vastu võtab ja millised on nende kodus valitsevad reeglid, sellest pikemalt Kanal 11 saates «Igal kodul oma lugu» juba täna kell 20:05.