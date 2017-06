7 asja, mida igale ööbima jäävale külalisele kindlasti pakkuma pead

Hea võõrustaja hoolitseb selle eest, et tema külalistel millestki puudus poleks. Kindlasti peavad üleöö peatuvatele külalistele kättesaadavad olema need seitse asja.

Hügieenitarbed

Jah, iga külaline võiks võtta kaasa oma šampooni, aga me kõik unustame vahel. Selleks tarbeks võiks sul olla küllatulnule pakkuda komplekt šampoonist, hambaharjast ja muust esmavajalikust.

Snäkid

Tuppa, kus külaline ööbib, võiksid jätta näksipurgi või -kausi pähklite, kuivatatud marjade või muu tervislikuga juhuks, kui teie söögiajad ei kattu ja külalist enne laudaistumist nälg kimbutama kipub.

Wifi kood

Seda küsitakse nagunii üsna ruttu, nii et parem pane see külalise magamistuppa nähtavale kohale juba ennetavalt valmis.

Puhas vannituba

Korralikult koristatud vannituba on mugav nii endale kui ka külalisele. Kui külalise käsutuses on isiklik pesuruum, võiks see olla hoolega puhastatud, et külaline tunneks end oodatuna.

Lugemismaterjalid

Mõni ajakiri ja raamat või ligipääs neile võiks külalisel igal juhul olemas olla, et vajadusel lugemisega aega sisustada saaks.

Lisatekid ja -padjad

Võib-olla on külaline eriti külmakartlik või armastab magada väga mitme padjaga – selleks, et tal piisavalt mugav oleks, taga külalisele ligipääs varutekkidele ja -patjadele.

Kliimaseade

Et külaline saaks toatemperatuuri endale parajaks timmida, võiks ruumis olla kliimaseade või vähemasti puhur/radiaator jahedal ajal ning akna avamise võimalus kuumal ajal.

Allikas: RealSimple

Mis on sinu jaoks iseenesestmõistetavad esemed, mis külalisele alati kättesaadavad peaksid olema? Mida ootad külalisena ise võõrustajalt?