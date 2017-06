Fotod: see kahekorruseline mängumaja on uhkem kui paljud minikodud

«Ehitasime abikaasaga eriti suure majakese, sest tahtsime, et meie lapsed saaksid seal aega veeta ka teismelistena,» kirjutas Ashley oma käsitööblogis.

/ www.thehandmadehome.net/

«Tahtsime, et maja oleks väga avar ja helge,» sõnas blogija. Selleks, et piisavalt valgust oleks ka ülemisel korrusel, otsustati seintesse jätta palju aknaid ja tavalise katuse asemel paigaldada läbipaistev tugev plastkatus.

Alumisel korrusel paikneb hubane valguskett ja pehme võrkkiik. Teisel korrusel on laud, toolid, palju kaunistusi, mänguasju ja isegi värviline vaip.

«Kõige parem on see, et vajadusel saame majas kõike ümber muuta. Kui võrkkiik eemaldada, on all justkui uus tuba,» kirjutas blogija.