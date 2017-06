Fotod: vanast raamatust saab valmistada üllatavalt trendika tapeedi

«Kõik tapeedimustrid ja tekstuurid on mind elu jooksul juba lõpmatuseni ära tüüdanud,» kirjutas blogija Lily Ardor. Kuna Lily tahtis tühjale seinale kuidagi särtsu anda, otsustas ta võtta hoopis ühe vana sõnaraamatu ja selle seinale kleepida.

/ www.lilyardor.com

Projektiks läheb vaja vaid ühte suurt ja paksu raamatut, tapeediliimi, pintslit ja tühja seina. «Ära mõtle midagi üle, hakka raamatust lihtsalt lehti välja rebima ja neid liimiga seinale plätserdama,» andis blogija nõu. Lilyl võttis kogu projekt aega vaid neli tundi ega olnud tema sõnul sugugi raskem, kui seina värvimine.

«Kleepimisel tuleb otsustada, kas tahad seinale puhast või ebakorrapärast välimust. Esialgu hakkasin ma lehti korralikult üksteise kõrvale kleepima, kuid pärast otsustasin neid ikka ka üksteise peale liimida,» sõnas Lily.

Blogija Lily sõnul on ta tulemusega väga rahul. Samuti on ta uhke, et kellelgi teisel samasugust seina ei ole. «Tuba muutus pärast «tapeedi» panekut kohe palju huvitavamaks ja kogu projekt läks maksma vaid viis eurot!»