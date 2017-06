Ekspert annab nõu: mille järgi valida ja kuidas paigaldada parketti?

«Uue põrandakatte valimisel tuleb lisaks värvile, tekstuurile ja materjalile arvestada ka ruumiga, kuhu soovite selle paigaldada,» selgitab Espaki põrandaspetsialist Anna Lumiste. Kas spetsialist soovitab valida aga laminaat- või puitparketi?

Laminaatparkett on soodne valik, mida võib leida väga erineva tekstuuri, mustri ja tooni ning hinnaga. Laminaatparketti tuleks valida selle omaduste järgi, arvestades ühelt poolt kasutusklassi, niiskuskindlust, lauapaksust ja viimistlust, teiselt poolt ruumi koormust, kuhu soovite seda paigaldada.

Laminaatparketti on kerge paigaldada, kuna liimitava parketi on asendanud klick-süsteem ja seega on põrand ka kohe peale paigaldamist kasutuseks valmis. Samuti kui tegemist on kvaliteetse materjaliga, siis kestab laminaatparketist põrand kaua.

Selle põrandakatte puuduseks peetakse aga seda, et see tundub jalge all kõva ja külm. Viimast saab parandada põrandakütte paigaldamisega parketi alla.

Puitparkett ehk laudparkett on naturaalne ja soe materjal, mis tekitab ruumis hubase ja sooja tunde. Puitparketi eeliseks on naturaalsus ja materjali soojus ning õigel hooldamisel suhteliselt suure koormuse taluvus.

Põrandakatte puudusteks on see, et tegemist on pehme materjaliga, mistõttu on parketi pinda kerge vigastada. Kahjustatud pind määrdub ja kogub mustust kergemini. Õnneks on puitparketti küllaltki kerge parandada, kuna välja saab vahetada laua või üksikuid lippe isegi põranda keskelt.

Tähtsad asjad mida parketi paigaldamisel silmas pidada:

Täisnurksetes ruumides võib paigaldada kuni 240 ruutmeetri ulatuses ühetasast parkettpõrandat. Suurim võimalik põranda laius võib olla kuni 12 meetrit, pikkus aga 20 meetrit. Suuremate pindade puhul tuleb vahele jätta paisumisvahed.

Enne parketi paigaldamist peab seda hoidma vähemalt 48 tundi avamata pakendis paigalduskohas. See on vajalik selleks, et materjal kohaneks ruumi temperatuuriga. Temperatuur ruumis peab olema vähemalt 16°C ja suhteline õhuniiskus 40-60%.

Enne parketi paigaldamise alustamist tuleb valmistada aluspind korralikult ette. Aluspind peab olema ilma pragudeta, puhas, sile, kuiv ja kindel.

Paigaldamine:

«Paigaldamist tuleb alustada ruumi vasakust nurgast,» selgitab Lumiste. Naise sõnul tuleb parima tulemuse saamiseks ja ühtlase paisumisruumi tagamiseks asetada parketi ja seina vahele umbes ühe sentimeetriste vahedega distantskiilud.

«Laua punniga serv peab jääb seina poole,» räägib spetsialist. «Järgmine laud tuleb monteerida, asetades see esimese laua soonele ülevalt poolt. Klikkühenduse sulgemiseks koputada peale laua paika asetamist ühenduskohale paigaldusklotsiga. Korrata sama tegevust kuni rea viimane laud on paigaldatud.»

«Järgmise rea paigaldamist alustada distantsikiilude asetamisega seina ja põranda vahele. Kasutada eelmise rea lõpust ära saetud lauatükki järgmise rea alustamiseks, kuid tuleb jälgida, et kõrvuti asetsevate ridade otsavuugid ei paikneks teineteisele lähemal kui 30 cm.»

Seejärel tuleb jätkata laudade paigaldamist kuni ruumi vastasseinani ja saagida viimase rea laius sobivaks. «Paisumisruumiks seina ja viimase rea vahel tuleks jätta umbes 1 sentimeeter,» andis Lumiste nõu.