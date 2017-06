Majaomanik: ma tõesti soovin, et mul poleks oma aeda

Nüüd võtab üks vapper aiaomanik kinnisvarauudiste portaalis Realtor sel teemal julgelt sõna. Ta tunnistab, et suisa vihkab oma aialappi.

Sasha Brown-Worsham ja tema abikaasa 2012. aastal, kolme väikese lapse vanematena, majaotsinguid alustasid, oli neil vaid üks kindel nõudmine: suur, avar aed, kus lapsed mängida saavad.

Sama aasta detsembris leitigi kodu, millel suur õiterohke aed, tagahoovis suur kiik, mängumaja ja hulganisti ilupõõsaid. Tundus nagu täielik unistus. Kui esimesed õied kevadel endast märku andsid, oli Sasha vaimustuses. Kuid lilled ja muru muudkui kasvasid. Ja kasvasid...

"Veetsime suvel kolm nädalat minu pere järveäärses puhkemajas ja kui tagasi tulime, oli kaunist koduaiast saanud läbimatu džungel. Umbrohi tungis täie jõuga peale, lilled olid lääbakil, kõik oli kohutav," meenutab Sasha.

Sel hetkel mõistsid nad kaasaga, et suure aialahmakaga on nad sidunud end tohutusuure kohustusega: et kodu näeks kogu aeg välja sama hea nagu kinnisvarakuulutuse piltidel, tuleb end sisuliselt kogu suveks orjastada ja aia heaks lakkamatult rügada.

Tagantjärele-targana soovitab Susan kõigile oma aia ihalejatele järgnevat: