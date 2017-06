5 põhjust, miks igal juhul just vana maja osta tuleks

Vanad majad on odavamad, aga ausamad

Ajahambale vastu pidanud ehitised on oma puudused ammu välja andnud ja sa tead täpselt, mida ostad. Samas on tegemist ikkagi nii-öelda teise ringi kaubaga, mistõttu on see uusehitisest oluliselt odavam, seda tihti ka siis, kui hoone on osaliselt või täielikult renoveeritud.

Vanad on tihti parema kvaliteediga

Me kõik oleme kuulnud kurtmist, et selliseid maju nagu vanasti, tänapäeval ikka ei ehitata. Need jutud ei tule tühjast kohast – tänapäeval tõepoolest ei tehta enam nii kapitaalseid ja vastupidavaid ehitisi kui endistel aegadel.

Väljakujunenud piirkonnad

Vanad majad ei asu reeglina keset põldu, vaid väljakujunenud taristuga piirkondades, kus on olemas kõik eluks vajalik. Sa ei pea ootama, millal ühistransport ja toidupood sinu kodukanti jõuavad, need on seal tõenäoliselt juba ammu olemas.

Rohkem karakterit

Uued majad on reeglina alati üsna ühetaolised, praeguste trendide ja tõekspidamiste järgi ehitatud. Vanemates ehitistes on aga hulga rohkem iseloomu ja iseärasusi, mis teevad ehitise ainulaadseks.

Suuremad krundid

Vanemate majade juurde kuuluvad krundid on väga sageli suuremad kui uusehitiste omad. Uue eramaja juurde kuulub tihti aialapp, mis on sama suur kui ridaelamuaiake, samas kui vanade majade juures on ruumi kas või lahmaka peenramaa pidamiseks.

Allikas: Realtor.com