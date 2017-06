Fotod: oksjonikeskkonnast saab soodsalt osta täiesti toimiva talu

Kinnistul paikneb ca 90 aastat tagasi ehitatud, palkmaja, mille kogupind 188,4 ruutmeetrit.

See on rehetalu tüüpi eluhoone, mille otsas on endine rehealune. Majas on neli tuba, köök, veranda ja sahver. Sahvrisse saab oma käe järgi ehitada tualettruumi ja vannitoa.

Toad on läbikäidavad, kuid on lihtne võimalus teha need ka eraldi sissekäiguga tubadeks.

Maja juurde kuuluvad suured kõrvalhooned: ait-kuur, majandushoone (milles garaaž, loomapidamise ruumid, karjaköök, saun ja saunapealne kaminatuba), küün, kaevumaja, kasvuhoone ja veel mõned vähemtähtsad hooned. Hooned asetuvad nii, et tekib privaatne sisehoov. Sisehoov piiratud aiaga. Aias on saagirikkad õunapuud, marjapõõsad ja perenaise hoolt ootav lillepeenar.

Müüdava kinnistu suurus 2,04 hektarit. Kinnistul on nii privaatsust lisav parkmets kui ka põllumajanduseks ja karjatamiseks sobivad maad.

