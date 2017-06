Aina rohkem noori jääb kauemaks vanematekoju

Kui vanasti elati suurtes peredes ja vahel magasid ühes toas koos koguni mitu põlvkonda, siis tänapäeval suhtutakse ema-isaga koos pesitsejatesse mõningase eelarvamusega. Enamasti arvatakse meie ühiskonnas, et vaid varakult üksi elama asudes on võimalik saada iseseisvaks ja edukaks.

«Ma ei kujuta ettegi, et oleksin pärast gümnaasiumi lõpetamist näiteks koju passima jäänud ja vanematega edasi elanud,» räägib 21-aastane üliõpilane Eleryn Tiit, kelle jaoks oli pärast kooli lõppu kodunt välja kolimine iseenesestmõistetav ja loomulik. «Muidugi oleks mugav, kui keegi teeks minu eest süüa, maksaks arveid ja peseks mu pesu,» arutles ta. «Samas on aga ka omaette elamisel palju plusse – saan kutsuda sõpru külla siis, kui tahan ega pea kellegagi kogu aeg arvestama.» Siiski tõdeb neiu, et peamine põhjus, miks ta vanematekodust välja kolis, oli siiski soov minna õppima teise linna, nii et muud ei jäänud lihtsalt üle.

Kuigi on palju noori, kes tahavad iseseisvaks hakata ja esimesel võimalusel vanematekodust välja kolida, näitab Eurostati statistika, et Eestis elab 18–34-aastastest eesti noortest koos vanematega ligi 40 protsenti. Võrreldes teiste maailma suurriikidega ei ole see näitaja küll kõrge, kuid ületab kõvasti näiteks meie naaberriiki Soomet, kus jagab vanematega kodu vaid 20 protsenti täiskasvanud noortest.

Eesti demograafia keskuse vanemteaduri Luule Sakkeuse sõnul jäävad noored vanemate juurde kauemaks elama mitmesugustel põhjustel. Näiteks kolitakse tihti eraldi elama alles selleks, et pere luua. «Sünnitusea hilisemasse vanusesse nihkumisega liigub tavaliselt ka see iga, mil lapsed nii-öelda pesast lahkuvad,» selgitas naine.

Levinumad põhjused, miks noored vanematega elama jäävad, loetleti üles ka eelmisel aastal Pew uuringutekeskuses koostatud raportis. Üks põhjustest on näiteks see, et üha vähem noori abiellub ja eelistatakse olla pigem vallalised: kui 1960. aastatel olid 18-aastastest abielus 72 protsenti, siis nüüd on samas vanusegrupis abiellunuid veidi üle poole. Seda kinnitavad ka Eesti rahvaloenduse andmed: maakondades, kus on rohkem abielus noori, on ka vähem koos vanematega elavaid noori.

Muidugi ei lähe kodust välja kolimiseks vaja kaaslast ja elada saab ka üksinda, kuid sellisel juhul on eluaseme üüri jaoks vaja tunduvalt suuremat sissetulekut. Sellest tulenevalt usuvad Pew uuringutekeskuse teadlased, et rahaliste vahendite puudumine või raha kokkuhoid on kõige suuremad põhjused, miks eelistatakse vanemate hõlma alla jääda.

Eesti statistikaameti andmetest selgub aga, et mida rohkem inimesi maakonnas elab ühepereelamutes, seda enam elab ka noori vanemate juures. Seetõttu tekib ilmselt paljudel noortel täiskasvanutel mõte, et milleks üürida kallihinnalist korterit, kui suures kodus jääks nagunii tühi tuba seisma.

Nii näiteks pidas ka 22-aastane Tarvo Madsen arukaks kodus püsida ja mitte omaette korterit üürima hakata. Õpingute jätkamiseks Tarvo teise linna kolima ei pidanud ja seetõttu otsustas ta raha kokkuhoidmiseks jagada kodu oma emaga. «Olen üksi elamisele tegelikult palju mõelnud,» möönab noormees. «Samas ei näe ma sellel suurt mõtet, kuna minu tööpäevad on pikad ja samamoodi on ema enamasti tööl. Ehk sisuliselt olen olukorras, kus elan küll emaga, kuid me ei näe väga palju.» Tarvo sõnul annab koos elamine aga nii talle kui ka tema emale võimaluse elamiskulude pealt säästa – kulud jagavad nad omavahel pooleks. «Lisaks on ka minu töökoht kodu lähedal. Kahtlen sügavalt, kas leiaksin nii hea asukohaga üüripinna,» räägib noormees.

Samal seisukohal on ka 25-aastane Andres, kes õpib ja käib ka täiskohaga tööl. Noormees tõdeb, et kodus elamine võib olla vahel küll tüütu, kuid samas on see hea võimalus, kuidas raha kõrvale panna. «Kuna mul on töö ja kooli pärast enamasti väga tihe graafik, ei viibi ma eriti palju kodus,» selgitab ta. «Seetõttu ei tundu targa teona panna pool töölt teenitud raha korteri üüriks, kui ma tegelikult seal väga ei viibigi,» räägib noormees. «Selle asemel saan praegu raha tulevikku investeerida ja hiljem seda hoopis kasulikumalt kulutada.»

Kuigi vanematekodus pikemalt elamine on maailmas üha levinum suundumus, ei ole Eesti demograafia keskuse teadur Luule Sakkeuse arvates Eesti puhul kindlasti tegemist veel Lõuna-Euroopa sarnase riigiga, kus lapsed saavad iseseisvaks tunduvalt hilisemas vanuses, kui tegelikult peaks.