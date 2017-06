Mida tuleks enne tapeedi ostmist silmas pidada?

Toa planeering

Kui tuba on näiteks koonusekujuline või väga nurgeline, peaksid arvestama, et seinu on väga raske tapeetida. «Kui toas on ka palju uksi, aknaid või suuri maale, peaks samuti tapeedidest eemale hoidma ja eelistama seinavärve,» andis disainer Melissa Warner Rothblum nõu. «Sellisel juhul ei ole lihtsalt tapeediks ruumi ja suure tõenäosusega tundub see üleliigsena või ei jää seda üldse näha.»

Seinte suurus

Lihtsalt öeldes – mida suurem on tuba ja mida rohkem seinapinda jääb näha, seda kallimaks kogu projekt läheb. Kvaliteetsed tapeedid võivad olla väga kulukad. Mõtle korralikult üle, kas tahad kogu raha panna elutoa tapeedile või anda kodule särtsu hoopis näiteks väikese esiku tapeetimisega.

Tapeeditud on vaid toa üks sein. / FOTO: EERO VABAMÄGI/POSTIMEES

Soovitud tapeedi muster

Kui oled otsustanud, et tahad siiski oma tuba tapeetida, pea silmas tapeedi disaini. Kui see on suure ja eriti silmapaistva mustriga, soovitavad disainerid tapeetida vaid mõned või ühe toaseina. Kui aga soovid tapeediga katta kõik toa seinad, eelista pigem väiksemat mustrit.

Kas lapsed puutuvad tapeediga kokku?

Mõned tapeedid on väga lastesõbralikud (näiteks tumedad ja vinüülist tapeedid). Teised küll näevad välja, nagu sobiksid nad ideeaalt lastetuppa (näiteks looma-, õhupalli- või automustriga), kuid tegelikult ei saa neid ei pesta ega puhastada. Kui aga laps neid vildikate või pastakaga sodib, ei ole võimalik neid kuidagi puhtaks saada. Värvitud seina puhul saab aga seina kas puhtaks nühkida või värviga kiirelt üle võõbata.