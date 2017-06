Pere pidi naabrite nõudmisel äsjaehitatud maja poole väiksemaks lammutama

Suurbritannias Swanseas elav pere, kes arendajalt kodu äsjavalminuna 2013. aastal ostis, maksis selle eest 285 000 eurot. Hind oli krõbe, aga tegu täpselt pere vajadustele vastava viie magamistoaga majaga, vahendab Daily Mail.

Jamad naabritega algasid aga kohe: selgus, et nood on algusest peale hoone vastu olnud, sest see saanud nende hinnangul kõrvalasuvaid hooneid arvestades liiga kõrge. Majal kõrgust kahe meetri jagu ülearu ja seinad naaberkinnistutele kolm meetrit liiga lähedal, see polnud vastavuses ka esialgse projektiga.

Pahased naabrid läksid asjaga kohtusse, kohtuveskid jahvatasid juhtumit kaks aastat ja 2015. aastal langetati jõhker otsus: pere oli sunnitud majast välja kolima, laskma selle madalaks kahe magamistoaga majaks ümber ehitada ja selle siis maha müüma, sest maja oli sel kujul neile kaugelt liiga väike.

Naabrite hinnangul oli see ainuvõimalik lahendus, sest teiste hoonete kohal kõrguv maja jättis naabruskonna kodudele liiga vähe privaatsust: elamu ülemistest akendest avanes vaade ümberkaudsetele aedadele ja teiste kodude akendesse, mis naabreid häiris.

Maja õnnestus perel müüa 210 000 euroga, mis tähendab, et nad kandsid tohutut rahalist kahju. Kas ja kuidas arendaja perele kahjud hüvitab, pole teada.

