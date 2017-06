Lugeja küsib: mida teha, kui mulle käib närvidele naaberaia lõkkest leviv suits?

«Minu naaber põletab aias tünni sees pidevalt risu ja isegi plastmassi. Lõkkest tekkiv suits on pidevalt meie aias ja segab elu. Kas naabril on õigus seda teha ja kas ma saan midagi ette võtta, kui see pidev tossutamine mind häirib?» küsib lugeja.

Vastab Keskkonnainspektsiooni avalike suhete nõunik Leili Tuul:

«Jäätmeseaduse järgi on jäätmete põletamine - ükskõik kas koduaias lõkkes, tünnis või toas ahjus - keelatud. Järelevalvet jäätmeseadusest tulenevate nõuete täitmise üle teevad Keskkonnainspektsioon ja kohalik omavalitsus. Ennekõike võib taoliste probleemidega pöörduda kohaliku omavalitsuse poole (Tallinnas mupo poole), sest kohalikul omavalitsusel on ka ülevaade korraldatud jäätmeveost vabastamiste kohta ja kui siis jäätmeveost vabastatud isik oma jäätmeid tünnis põletab, on ka põhjus vabastus üle vaadata. Keskkonnainspektsioonil see info puudub.

Aga sellistest juhtumistest võib teavitada ka Keskkonnainspektsiooni, helistades valvetelefonile 1313 (nagu eespool öeldud, on nii KOVil kui KKI-l jäätmete ebaseadusliku kõrvaldamise osas võrdne menetluspädevus). Jäätmeseaduse § 120 järgi on ette nähtud vastutus jäätmehooldusnõuete rikkumise eest füüsilisele isikule kuni 300 trahviühikut (1200 eurot) ja juriidilisele isikule kuni 3200 eurot. Jäätmeseadust saab vaadata täpsemalt Riigi Teatajast. Lisainfot jäätmete põletamise ja selle kahjulikkuse kohta võib saada ka leheküljelt Lõke.»