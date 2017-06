Video ja fotod: vaata, milline kodu oleks Barbiel päriselus

Los Angelesest pärit küünekunstnik Azusa Sakamoto on hämmeldunud kõigest, mis on seotud Barbiedega. Eriti paistab kinnisidee välja tema erkroosast korterist, mis on üleni Barbie-teemaliste esemetega täidetud.

Sakamoto rääkis Yahoole, et Barbie sai tema kinnisideeks juba siis, kui ta oli 15-aastane. «Elasin siis Jaapanis ja arvasin, et Barbie puhul on tegu vaid ägeda Ameerika popkultuuriga. Minu arvates ei olnud need nukud mõeldud vaid lastele,» rääkis Sakamoto.

Sellest päevast alates, kui Sakamoto sai oma esimese nuku, hakkas ta koguma kõike, millel erkroosa Barbie logo peal. Lisaks sellele, et Barbie-teemaline on kogu tema sisustus ja riided, on tal veel Barbiede kollektsioon, kuhu kuulub 160 nukku.

Lisaks sellele, et Sakamoto lahkub kodust alati roosasse riietanuna, on ka tema korter üleni roosa ja kaunistatud Barbie kleepsude ja kunstiga. Barbie-teemalised on isegi kõik tema saunalinad ja joogiklaasid.

Sakamoto on nukulikule elustiilile kulutanud rohkem kui 60 000 eurot. Vaata tema kodu lähemalt videost: