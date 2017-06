5 kõige levinumat kohta, kuhu inimesed oma koduvõtmeid peidavad

Mingil kummalisel põhjusel arvavad paljud, et nende väga tüüpiline peidukoht välisukse võtmele on selline, mida keegi iial ära ei arva. Nii polegi imestada, et sissemurdjail polegi vaja kusagile sisse murda, sest võti ootab neid väga etteaimatavas kohas ja lubab ukse lihtsalt lukust lahti keerata.

Ameerikas läbiviidud uuringus, milles osales tuhat koduomanikku, tehti kindlaks, kuhu kõige sadegadmini võtmeid peita armastatakse.

1. Kivi alla

Paljudel on aias mõni ilukivi, mille alla on hea võtit pista. Sageli soetatakse ka spetsiaalne peidukohaga võltskivi, mille sees väike karbike just selleks otstarbeks. Loosi lähevad ka kõikvõimalikud aiakujukesed. Seda varianti kasutab 35 protsenti vastanuist.

2. Mati alla

See ei ole nali: 25 protsenti vastanuist pistab kodust lahkudes võtme mati alla või hoiab üht varuvõtit üldse püsivalt just seal, otse välisukse ees.

3. Grillid

17 protsenti vastanuist hoiab võtit kusagil oma grilli sees.

4. Vihmaveetorud

See tundub küll üsna ebamugava kohana, aga 14 protsenti vastanuist kinnitab, et pistavad varuvõtme vihmaveerenni. Tugeva vihmaga mitte just kuigi hea lahendus.

5. Kliimaseadmete välimine osa

Kaheksa protsenti koduomanikest pistab võtme kliimaseadme alla, peale või vahele, muretsemata liialt, kas keeegi seda näeb või sellele ligi pääseb.

Allikas: ApartmentTherapy