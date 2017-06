8 asja, mida inimesed vaid üksi kodus olles teha julgevad

Tegevusi, mida inimesed teiste juuresolekul häbitunde pärast teha ei taha, on päris palju ja nende veidruseaste oleneb sügavalt inimesest endast, sõltudes sellest, kui väga kinni me teiste arvamuses oleme. Kuid väga paljudel juhtudel tegeletakse üksi kodus millegagi järgnevast loetelust - vähemasti nii kinnitavad Redditi kasutajad.

Alasti ringikõndimine

Ja me ei räägi sellest, et tuled korraks alasti pesemast, vaid tundidepikkusest põhimõttelisest alastiviibimisest. Hommikusöök või telerivaatamine on hoopis teistsugused, kui riided seljas pole.

Väga vali muusika

Kortermaja puhul peaks veenduma, et ka naabreid kodus pole, eramaja puhul veidi lihtsam teostada. Keera volüüm põhja, sest mõni lugu lihtsalt nõuab seda.

Hulganisti selfie´sid

Ka kõige edevamal inimesel hakkab lõpuks teiste ees ennast pildistades pisut kummaline olla. Üksi kodus olles ei vaata sind keegi etteheitva pilguga, nii et anna minna!

Korduv samade nõude kasutamine

Selgub, et kui inimesed on üksi kodus, ei viitsi nad sugugi iga söögikorra jaoks uusi nõusid võtta. Nad ei viitsi vanu nõusid isegi loputada. Hommiku-, lõuna- ja õhtusöök samalt taldrikult - pole probleemi!

Tantsimine lemmikloomadega

Üks Redditi kasutaja väidab, et talle kohutavalt meeldib võtta kinni koera esikäppadest ja teda siis mööda tuba tantsutada. Teine teeb sama, kass süles.

Tõeline teine reaalsus

Vabalt võib end aga ka pealaest jalatallani õigesse rõivastusse riietada, et siis Wii abil oma kodudiivani ees golfi mängida. Nii päriselt tehakse.

Omaette rääkimine

Paljud Redditi kasutajad kinnitavad, et üksi kodus olles kommenteerivad nad valjuhäälselt omaenda tegevust ja see olevat ääretult vabastav.

Kunsttissid

Mitmed täiskasvanud naised tunnistavad, et üksi kodus olles meeldib neile oma rinnahoidjasse täidet toppida, et vaadata, kuidas nad suuremate rindadega välja näeksid.

Mida sina üksi kodus olles teed?