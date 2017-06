Kuus asja kodus, mille puhastamine pea alati ununeb

Ribikardinad

Kuna avatud ribikardinatel ei paista tolm esimese asjana silma, ununeb tihti ka nende puhastamine. Kõige lihtsam viis on need tolmuimejaga üle tõmmata. Köögis on aga võimalus, et veeaurude ja niiskuse tõttu on mustus tugevamalt kardina külge kleepunud – siis on mõistlik kardinad akna küljest eemaldada ja näiteks vannis või õues pehme svammiga puhtaks küürida.

Voodiraam

Kuigi voodipesu vahetamine ei unune kunagi, läheb sageli meelest voodiraami puhastamine. Raam tuleks vähemalt korra kuus niiske mikrokiudlapiga üle käia, olgu see raam siis puidust, riidest või metallist. Vastasel juhul koguneb sinna tolm, mis võib tekitada allergiaid.

Köögi õhupuhasti

Isegi kui vahel mõtled, et peaks õhupuhastile korraliku puhastuskuuri tegema, tundub see tegevus nii tüütu ja aegavõttev, et lükkad selle edasi. Tegelikult peaks aga õhupuhastit iga 3-6 kuu tagant puhastama. Selleks eemalda sellelt filtrid ja pese neid näiteks nõudepesumasinas või leota vahendiga kraanikausis. Seejärel lase neil kuivada ja paigalda need alles siis, kui need on täielikult kuivad. Ülejäänud pinna võib puhastada näiteks äädika või puhastusvahendiga.

Noahoidik

Puhastad küll noad iga kord pärast kasutamist, kuid sellegipoolest jätad puhtaks tegemata koha, kus nad enamasti paiknevad. Noahoidiku vahedesse koguneb aja jooksul puru ja tolm. Nende puhtaks saamiseks on kõige mõistlikum kasutada kõrge võimsusega tolmuimejat. Väljast poolt saab puhastada hoidikut samamoodi nagu puidust lõikelauda.

Prügikast

Isegi kui viia prügikotti tihti välja, kogunevad prügikasti põhja ebameeldivad jäätmed. Selleks, et mustus tugevalt kinni ei jääks, tasub prügikasti regulaarselt puhastada. Selleks pane kätte kummikindad ja vii prügikast õue või duši alla. Seal loputa seda kuuma, seebise veega ja kangekaelsemad plekid nühi puhtaks küürimisharjaga. Kui prügikastil päikese käes kuivada lasta, hävinevad sellelt ka bakterid.

Külmkapi kondensaator

Külmkapi taga oleva musta spiraali puhastamine on tähtsam, kui sa arvata võid. Selleks, et külmkapi eluiga pikeneks ja see paremini töötaks, tuleb kodensaatorit vähemalt iga 3-6 kuu tagant puhastada. Selle jaoks saab kasutada nii tolmuimejat kui harja.