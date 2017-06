Geniaalne nipp, mis muudab koristamise ja asjadest vabanemise lihtsamaks

Selleks, et sentimentaalsetest asjadest oleks lihtsam vabaneda, tasub neist enne vabanemist pilti teha, vahendab Health. Nimelt avaldati teadusajakirjas Journal of Marketing uuring, kus selgus, et inimesed, kes tegid oma asjadest pilti, suutsid neist kuni 35-protsendise tõenäosusega kergemini vabaneda kui need, kes pilti ei teinud.

Uurimistöö algas sellest, kui Penn State'i ülikoolis õppiv doktorant Karen Winterich kappi koristas ja seal vanu spordipükse nägi. «Need püksid meenutasid aega, kui minu sporditiim aastaid tagasi ühe korvpallimängu võitis,» selgitas Winterich. «Ma küll enam neid pükse ei kandnud, kuid tahtsin siiski säilitada mälestust oma elust.»

Winterich mõistis aga, et seda mälestust aitab säilitada ka esemest tehtud pilt – niisiis tegi ta pükstest pildi ja annetas need taaskasutuspoodi. Pärast seda hakkas ta mõtlema, kas on avastanud geniaalse nipi, kuidas asjadest lihtsamini vabaneda.

Niisiis otsustas ta alustada uurimistööga ja teha kaasautoritega mõne eksperimendi. Esiteks korraldasid nad 797 õpilasele sõidu taaskasutuspoodi, kuhu nad ebavajalikud esemed annetama pidid. Kui pool neist teadis ka pildi tegemise nippi, siis teisele poolele nad sellest ei rääkinud.

Selgus, et need, kellele pildi tegemist mainiti, annetasid 15 protsendi võrra rohkem esemeid kui need, kes nippi ei teadnud.

Sama uuringut kordasid nad aasta lõpus, kui õpilased ühiskodudest välja kolisid. Siis töötas nipp veelgi paremini – pildi teinud õpilased tegid teistest lausa 35 protsendi võrra rohkem annetusi.