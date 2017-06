Need asjad lähevad inimestel kodus kõige sagedamini kaduma

Kadunud asjadele pühendunud mobiilirakenduse Pixie tehtud uuringus selgus, et Ameeriklased kulutavad aastas kadunud asjade asendamisele 2,7 miljardit dollarit. Lisaks kulutavad nad veel nende esialgsele otsimisele oma elust nädalaid.

Millised asjad kõige sagedamini kaduma lähevad?

Pixie tehtud küsitlusest selgus, et kõige sagedamini läheb inimestel kodus kaduma telekapult. Nimelt suudab korra nädalas kaotada telekapuldi ära 45 protsenti ja korra kuu jooksul lausa 71 protsenti inimestest. Järgmisena tulevad nimekirjas telefonid (33%); auto ja koduvõtmed (28%); prillid (27%); jalanõud (24%) ja rahakotid (20%).

Küsitluse käigus selgus, et inimesed kulutavad asjade otsimisele aastas lausa kaks ja pool päeva. Lisaks näitas uuring, et 60% inimestest on kadunud esemete pärast tööle või kooli hiljaks jäänud, 49% inimestest tähtsatele koosolekutele või kohtumistele hilinenud ja 22% vastanutest on kadunud asjade otsimise tõttu isegi lennukist maha jäänud.

Asjad, mille otsimisele kulutavad inimesed rohkem kui 15 minutit:

Keskmine aeg, mis kadunud asja otsimiseks inimestel kulub on 5 minutit ja 20 sekundit. Samas selgus uuringus, et mõne asja otsimiseks kulub tunduvalt rohkem aega, kui teise. Näiteks kulub keskmiselt rohkem kui 15 minutit koduvõtmete (21,3%), rahakottide (20,2%), vihmavarjude (19%), passide (18,9%), juhilubade (18,8%) ja pangakaardi (18,7%) otsimiseks.