Suur probleem tellistest seintega, millest keegi ei räägi

Ilmselt teavad kõik, et telliskivisse on raske auke puurida ja seetõttu on tellistest seintele näiteks keeruline riiuleid või pilte riputada. Lisaks väidab veel sisustusportaal Dwell, et seestpoolt on majad laotud tihti just nende ehitajate poolt, kes müürimist alles õpivad ja harjutavad – seetõttu pole tihti kvaliteet väga kiita.

Mis on aga tellistest seinte kõige suurem probleem? Kuigi need võivad tunduda tugevana, on tellised tegelikult üsna poorsed ja imevad seetõttu endasse nii mustust kui niiskust, vahendab Country Living. See võib aga muutuda probleemiks ja kaasa aidata hallituse tekkele, mis on sissehingamisel tervisele väga kahjulik.

Seetõttu on väga oluline tubades olevate tellistest seinte puhul niiskust eemal hoida ja kasutada hermeetikuid või need üle võõbata akrüülipõhiste värvidega.

Siiski tuleb seinu ka pärast niiskuskindlaks tegemist puhastada. Selleks on lihtsam viis kasutada mikrokiudlappi või tolmuimeja harjaotsikut. Sügavpuhastamiseks soovitab koristusekspert Toni Hammersley kasutada segu soolast ja nõudepesuvahendist. «Hõõru pasta harjaga seintele ja lase sellel kümme minutit seista. Pärast seda pese see niiske käsna abil seintelt maha,» andis Hammersley nõu.