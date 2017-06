«Igal kodul oma lugu»: Epp Maria Kokamägi leidis kodutalu väga ootamatult

«Ma olen täitsa linnalaps,» tunnistab kunstnik Epp Maria Kokamägi saatejuht Kairit Tuhkanenile viimase külaskäigul. Ometi on Sepamaa talu perele aastaringseks koduks juba kaheksa aastat. Leiti see paik aga peaaegu juhuslikult päris ammu. Kord samasse kanti külla minnes eksisid toona alles ülikoolis käivad Epp Maria ja Jaak ära ning leidsid end hoopis võõra talu juures. «Ütlesin siis Jaagule, kui tore oleks selles majas elada». Ju oli see saatusest määratud, sest aasta pärast saidki nad kõne, et koht on müügis.

Sepamaa talu. FOTO: Kanal11

Sepamaa talu pole eriline aga mitte ainult sealse pere pärast. Ega ka kodu kaunistava kunsti tõttu. Hea käega Epp Marial on oma eriline suhe ka taimedega - rohelusse on uppunud nii siseruumid kui ka aed. Paljud taimed on seejuures tee Sepamaa taluhoovile lausa ise leidnud. Nii tulid Epp Maria aeda eelmisel aastal näiteks looduslikud orhideed, mida kunstnik nüüd hoolega valvab, et keegi neid kogemata maha ei niidaks.

Sepamaa talu. FOTO: Kanal11

Muruniiduki asemel luusivad Sepamaa talus ringi laenulambad ja pere tegutseb omamoodi päästeinglina ka suurte ehitustööde juures kõrvale visatud taimede kodustamisega.

Sepamaa talu. FOTO: Kanal11

Mida põnevat veel Epp Maria ja Jaagu kodust leida võib, sellest pikemalt juba tänases saates «Igal kodul oma lugu» Kanal 11s kell 20:05.