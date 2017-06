Fotod: isegi pisikesest minibussist saab luua tõeliselt hubase kodu

Nimelt on autokodus olemas miniköök kraanikausi, külmkapi ja pliidiga, võrkkiik ja lausa kaks suurt voodit. Kodust pole puudu ka lauad ja kapid, kus eluks vajalikke esemeid hoiustada.

/ http://tinyhouseswoon.com

/ http://tinyhouseswoon.com

Autobuss paikneb hetkel Californias ja on müügis 65 000 dollari ehk 56 960 euroga. Kuna auto on korralikult soojustatud, on müüja sõnul võimalik selles elada isegi 40-kraadise külmaga. Lisaks asuvad auto katusel päikesepaneelid, mis toodavad elektrit.

/ http://tinyhouseswoon.com

/ http://tinyhouseswoon.com

/ http://tinyhouseswoon.com

Vaata rohkem pilte SIIT!

Kuhu sina sellise autokoduga reisiksid?