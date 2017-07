Veel pole hilja: neid taimi võib ka suvel maha isutada

Kui paljasjuursete taimede istutamine peaks toimuma kevadel või sügisel, siis Taimekulleri aednik Egle Kanni sõnul võib potitaimi ehk konteinertaimi istutada kogu suve. «Konteinertaimedel on juurekava istikupotis olevas kasvuturbas kenasti välja arenenud. Peale istutamist jääb suvel vaid kastmisvaev,» selgitas Kann.

Plantesti taimespetsialisti Andre Talu sõnul on suviseks istutamiseks võimalusi mitmeid:

Suvelilled

«Kevaditi toimub tormijooks suvelilledele, pärast jaanipäeva jääb aga tunglemine väiksemaks. Arvatavasti seetõttu, et arvatakse, et siis pole mõtet enam suvelilli soetada ega istutada,» räägib Talu. Tegelikkuses see aga spetsialisti sõnul nii pole - suvelilled on kiirekasvulised ning võimaldavad tuua kiiresti ja lihtsate vahenditega aeda õieilu.

Suvelilled. Foto: MAILIIS OLLINO/PRNPM/EMF

Püsililled

«Püsilillede niiöelda hooaeg on just hoogu kogumas- paljud taimed hakkavad alles õitsema,» räägib Talu.

Püsililled /Foto: Gertrud Alatare/

Roosid

Peagi täielikult õitsema hakkavad roosid on spetsialisti sõnul kindlasti igas aia pilgupüüdjaks.

Roosid. FOTO: SANDER ILVEST/POSTIMEES

Talu sõnul võib veel istutada näiteks viljapuid (suletud juurtega st poti või koti taimed), marjapõõsaid ja okaspuid - kõiki võib istutada sügiseni.