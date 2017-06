Fotod: tilluke maja, mille eest küsitakse absurdselt kõrget hinda

Ameerika Ühendriikides asuv maja, mil pinda pisut üle 90 ruutmeetri – eramaja kohta pole see sugugi suur – maksab nimelt ligikaudu miljon eurot, kirjutab Today Home.

Tõsi, see on nii seest kui ka väljast põhjalikult renoveeritud, kuid hind on sellegipoolest märkimisväärne ja kindlasti mitte iseenesestmõistetav. Majas on üks magamis- ja üks vannituba. Maja juurde kuulub 600 ruutmeetrit aeda.

Cameron ja Jessica, maja praegused omanikud, ütlevad, et ostjale võib tõesti tunduda, et maja on väga kallis, aga see olevat suhtumise küsimus: paar ise praegu majas ei ela, nad üürivad seda Airbnb kaudu välja ja küsivad öö eest 280 eurot. Kliente pidavalt olema rohkem kui ära majutada jõutakse.

Kinnisvaraspetsialistid on siiski seda meelt, et paar küsib maja eest liiga palju, seda hoolimata üsna edukast üüriärist.

