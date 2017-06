Iseseisvalt kinnisvara müües teevad eestlased tihti ühe suure vea

«Ma pole aru saanud, kas on mingit vahet, kas lasen kinnisvara enne, kui seda iseseisvalt müüma hakkan, ära hinnata, või pole see vajalik? Praegu on plaanis hind määrata asukohta ja teisi siin piirkonnas pakutavaid samaväärseid pakkumisi arvestades. Kumb oleks parem lahendus?» küsib lugeja.

Vastab kinnisvarabüroo Skanton kutseline maakler Evelin Teas:

«Kinnisvara müügi juures kõige tähtsam osa on õige müügihinna määramine. Liiga kõrge müügihind venitab müügi pikaks ning hilisemad hinnalangetused ei pruugi hiljem enam soovitud tulemust tuua, kuna müügis olev kinnisvaraobjekt on ostjate silmis nö devalveerunud.

Kõige suurem viga, mida tänased koduomanikud müügihinna määramisel teha saavad, on tuletada müügihind teiste müügis olevate pakkumiste järgi. Üsna suur hulk portaalides olevatest pakkumistest on ülehinnatud ning oma vara müües kiputakse emotsiooni najal niigi kõrgetele hindadele veel veidi juurde lisama. Paraku aga on suur hulk tänastest ostjatest kodu panga abiga soetamas ning seega põrkutaksegi probleemiga, et müügihinna ja hindamisakti väärtuse vahele tekivad suured käärid.

Et vältida liiga pikka müügiperioodi ning saada objektiivne hinnang vara väärtusele, soovitan soojalt tellida enne kodu müüki hindamisakt või konsulteerida piirkonda tundva maakleriga, kes samuti oskab õiglast müügihinda määrata.»