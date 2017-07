10 viisi, kuidas sa oma nakkumatu pinnaga potte ja panne rikud

1. Portsjonite lõikamine metallist vahenditega

Kui nakkumatu pinnaga pannil või vormis midagi metallist noaga lõikad, kahjustad sellega suure tõenäosusega ka panni pinda. Kui tahad kartulivormi või liharooga otse vormist serveerida, eelista pigem ühekordset vormi. Või siis eemalda toit vormist enne silikoonist spaatliga. Spaatliga on muideks võimalik ka mõningaid toite tükkideks lõigata.

2. Pannide halb hoiustamine

Kui hoiad panne üksteise otsas või teiste metallist esemetega koos, võivad need väga kergesti kriimustada ja kahjustada saada. Parim viis on potid riputada. Kui aga selleks ruumi pole, tuleb need alati väga ettevaatlikult üksteise otsa paigutada. Iga panni ja poti vahele soovitatakse lisada ka paberist salvrätt.

3. Järsud temperatuurimuutused

Kui asetad tulikuuma panni külma vette, võib pann moonduda. Moondumine võib aga põhjustada kaitsekihi hävinemist ja koorumist. Sellisel juhul ei soojene enam pann ühtlaselt ja küpsetamiskiirus ja kvaliteet vähenevad. Pannil tuleks enne vee alla panemist alati jahtuda lasta.

4. Metallist visplite, tangide ja spaatlite kasutamine

Sellleks, et toitu pöörata või segada, ei tohiks nakkumatu pinnaga pannidel mitte kunagi metallist köögitarbeid kasutada – need kahjustavad panni pinda. Eelista alati puidust, plastikust või silikoonist vahendeid.

5. Kareda nuustikuga pesemine

Kui kasutad panni pesemiseks karedat svammi (või veel hullem – metallist harja), vaheta see kiiresti pehme käsna või lapi vastu. Kui tahad toidujäätmetest pannil vabaneda, lase sellel lihtsalt soojas vees koos nõudepesuvahendiga natuke aega liguneda.

6. Pannide pesemine nõudepesumasinas

Nakkumatu pinnaga pannide pesemine nõudepesumasinas on halb idee. Tihti on vahendid liiga tugevad ja kahjustavad panni pinda. Samuti kui vorm või pann on kriimustunud võib juhtuda, et see ei kuiva korralikult ning hakkab roostetama.

7. Liiga kõrge temperatuuri kasutamine

Enamik nakkumatu pinnaga panne on mõeldud keskmisel või nõrgal kuumusel kasutamiseks. Liiga kõrge kuumus võib pinda kahjustada ja panne moondada. Selleks, et pannid võimalikult kaua vastu peaksid, käitu panni tootja juhiste järgi.

8. Toidu hoiustamine pannil

Toitu ei tohiks iialgi mitu päeva pannil või nakkumatu kattega vormis hoiustada. Selle asemel tõsta toit karpidesse ja puhasta ja kuivata pann enne hoiustamist korralikult ära.

9. Pitsa lõikamine lõikuriga

Kui kasutad nakkumatu pinnaga pitsapanni, ei tohiks kindlasti pitsat otse pannil lõigata. Libista pitsa alati enne lõikamist puidust lõikelauale.

10. Leivavormide kasutamine liha, tomatite ja happeliste toitude jaoks

Nakkumatu kattega leivavormid on väga mugavad värske saia või leiva küpsetamiseks. Kui aga sama vormi näiteks liharoa valmistamiseks kasutada, kulub pind kiiremini ära ja lõpuks on seda raskem puhastada.

Allikas: The Spruce