7 kodust projekti, millega väga tõenäoliselt naabrid välja vihastad

Veebiportaal Realtor on pannud ritta seitse säärast kodust projekti, mis päris kindlasti naabrite närvidel mängima hakkavad.

1. Pirakad juurdeehitused

Isegi, kui saad loa juurdeehituseks, mis varjab naaberaias suure osa päikesest või takistab kaunist vaadet tema magamistoaaknast, pead olema valmis selleks, et projektiga edasi minnes hakkab naaber sind suure tõenäosusega vihkama ja see vaen ei kao aastate jooksul kuhugi.

2. Igavesed remondiprojektid

Eriti närvesöövad on need kortermajas: igal õhtul, kõigil nädalavahetustel ja muudel vabadel hetkedel sa muudkui saed ja puurid ning naabrid peavad seda lakkamatult taluma. Ega neil liiga pikaks kannatust ei jätku, üsna pea hakkad sa neile kohutavalt närvidele käima. Muide, üks kõige tuntum tüütult pikk renoveerija on Facebooki looja Mark Zuckerberg, keda ta naabrid ammu enam ei talu.

3. Liiga julged värvivalikud

Naabrid ei pruugi sinu kärtsroosat, oranži või silmatorkavalt rohelist fassaadi armastada sugugi nii palju nagu sina seda teed. Fassaadivärvi valikul oleks alati mõistlik silmas pidada, mis värvi on naabermajad, ja püüda oma valikutes seda arvestada.

4. Väliköögid

Kui ehitad väliköögi otse vastu naabri aeda, ei pruugi ta sellest sugugi vaimustuses olla - tõenäoliselt mõtleb ta juba ehituse käigus kõigile neile varahommikuni kestvatele grillipidudele, mida sa seal pidama hakkad. Kui sul selliseid plaane pole, siis rahusta teda juba ehituse käigus, jäävad suhted terveks.

5. Varahommikune muruniitmine

Sellele pole ausalt öeldes mitte mingit õigustust. Kes ja miks, taeva pärast, alustab muruniitmisega enne seitset pühapäeva hommikul? Lõpeta kohe ja halasta inimestele, kes vaba päeva hommikul pikalt magada soovivad.

6. Kastmissüsteemid

Kui kavatsed mõne sellise oma aeda paigaldada, veendu, et sa tead, kuidas seda reguleerida. Päris kindlasti ei rõõmusta su naabrit avastus, et sinu valesti seadistatud kastmissüsteem on muuhulgas üle ujutanud terve tema kodu aia.

7. Lisavalgustus

Pisut valgusteid aias on kahtlemata õdus, aga väga lihtne on liiale minna ja aed nii üle valgustada, et naabrid pimendavate aknakateteta enam magada ei saa. Püüa piiri pidada ja konsulteeri naabriga - küsi, kas sa talle äkki oma lampidega närvidele ei käi.