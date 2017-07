Eestlased jaksavad osta üha rohkem kinnisvara

Juunis tehti Eestis maa-ameti esialgsetel andmetel 1724 korteritehingut, mis on aastatagusega võrreldes 2,7 protsenti enam.

Kui aasta alguses oli pilt pealinna korteriturul üsna ebastabiilne ja tehingute arv kuude kaupa väga erinev, on suveks stabiilsus taastunud ja tehingute arv liigub tõusvas joones. Esialgsetel andmetel tehti Tallinnas juunis 730 korteritehingut, mida on eelmise aasta juuniga võrreldes 1,8 protsenti rohkem.

Korteritehingute arvuga paralleelselt kerkib Tallinnas ka tehingu keskmine hind. Juunis oli see 1695 eurot ruutmeetri kohta ehk eelmise aasta sama ajaga võrreldes 7,4 protsenti enam. Tehingu keskmise hinna tõusu toetab tugev nõudlus, oma osa on ka asjaolul, et kõigist tehingutest üha suurema osa moodustab uute korterite müük.

Erinevalt Tallinnast on Tartus korteritehingute arv juba kolmandat kuud järjest languses, seejuures eelmise aastaga võrreldes on pilt märkimisväärselt muutunud. Juunis tehti Tartus maa-ameti esialgsetel andmetel 138 korteritehingut ehk mullu juuniga võrreldes koguni 20 protsenti vähem.

Hinnatõusu see aga ei takista – vaatamata tehingute arvu ehk nõudluse vähenemisele on Tartu korterite hinnad siiski kasvanud. Tartu kortertehingu keskmine hind oli 1320 eurot ruutmeetri kohta, mis on eelmise aastaga võrreldes 1,4 protsenti kõrgem.

Pärnu linn paistab olevat lõpuks üle saanud kinnisvaraturul aastaid valitsenud vaikelust. Suvepealinna korteritehingute arv on kuuti siiski väga hüplik ja seetõttu ei tasuks liiga suuri järeldusi teha asjaolust, et tänavu juunis tehti Pärnus 35 protsenti võrra enam korteritehinguid kui mullu samal ajal. Juunis vahetas Pärnus esialgsete andmete omanikku 80 korterit.

Küll aga kasvavad selgelt ja juba pikemat aega Pärnu korterite hinnad. Juunis oli Pärnus korteri keskmine ruutmeetrihind 1129 eurot ehk eelmise aastaga võrreldes 19 protsenti enam. Juba viimased seitse kuud on jäänud aastane hinnatõus Pärnus 8–30 protsendi vahele.

Üldjoontes võib öelda, et korteritehingute arv paistab jätkavat kasvu kogu Eestis ja tugev nõudlus viib hinnadki ülespoole. Kasvutempo pole siiski sedavõrd meeletu kui vahepeal ja korterite hinnatõus on sissetulekute suurenemisest pisut aeglasemalt. See tähendab, et koduostjate ostujõud kasvab ehk ühe kuupalga eest saab rohkem ruutmeetreid kinnisvara.