Fotod: Kristiinesse kerkib neli uut kortermaja korraga

Algi 59 kortermajad kerkivad vahetult Löwenruh pargi juurde. YIT Ehituse ehitatavad majad asuvad vaiksel tupiktänaval rohelises Kristiine linnaosas.

Uued kortermajad on kolmekorruselised. Kahte majja tulevad väiksemad 2-3-toalised ja kahte suuremad 3-4-toalised korterid. Suuremate korteritega majja rajatakse ka liftid. Kokku ehitatakse nelja majja 76 uut kodu.

/ YIT Ehitus

Tänaseks on lõpetatud välistrasside ehitus ning käimas on esimese hoone vundamendi rajamine, majad valmivad järgmisel suvel. «Just praegu saab koduostja veel kaasa rääkida oma tulevase elupaiga sisekujunduses ja ruumide paigutuses,» ütleb YIT Ehituse müügi- ja klienditeeninduse osakonna juht Ingrit Asavi.

/ YIT Ehitus

Algi kortermajade arhitekt Martin Kinks rõhutab, et projektis on tavalisest enam pööratud tähelepanu detailidele, millele arendusprojektides tavaliselt ei mõeldagi. «Oleme hoolikalt läbi mõelnud korterite planeeringu, jaotuse ja kasutatavad materjalid. Viimased on valitud just hooldusvabaduse ja pikaealisuse seisukohalt. Majad on väga energiatõhusad. Eraldi on tähelepanu pööratud eestlaslikule privaatsusvajadusele rõdude paigutusel. Mugavus tekib pisidetailideni läbimõeldud planeeringust ning Algi tänava kortereid võib küll nimetada tõeliselt mõnusateks linnakodudeks,» ütleb Kinks.