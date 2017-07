Midagi tudengitele: soodsad ja möbleeritud üürikorterid Tallinnas ja Tartus

TALLINN

Ühetoaline korter Mustamäel

Mustamäel asub ühetoaline kööktuba, mis on küll üpris väike, kuid see-eest värskelt renoveeritud ja korralik. Korteris on olemas diivan-voodi, riidekapp, laud, tool ja köögimööbel koos pliidi ja külmikuga. Toa juurde kuulub ka duširuum.

Kommunaalmaksed on korteris soodsad - talvel umbes 20 ja suvel 5 eurot. Korterit saab üürida 250 euro eest kuus. Vaata lähemalt KV.ee kuulutusest.

Ühetoaline korter Mustamäel / www.kv.ee

Ühetoaline korter Lasnamäel

Kes soovib elu/magamistuba köögist eraldi, saab üürida korraliku ühetoalise korteri Lasnamäel. Ühendus kesklinnaga on hea - kohe maja ees on bussipeatus, kust sõidab kesklinna 15 minutiga. Lisaks asuvad maja läheduses spordikeskus, mitmed poed ja kergliiklusteed.

Korterit saab üürida 300 euro eest kuus. Vaata lähemalt KV.ee kinnisvaraportaalist.

Ühetoaline korter Lasnamäel / www.kv.ee

Kahetoaline korter Põhja-Tallinnas

Sama hinnaga saab üürida Tallinnas ka heas korras kahetoalise korteri. Korteris on elutuba koos avatud köögiga ja magamistuba eraldi. Korteris on olemas kööglimööbel koos tehnikaga, teler ja ka pesumasin. Maja lähedal asuvad ka poed ja bussipeatus. Lisaks pole hoonest kaugel Stroomi rand, kus on head sportimisvõimalused ja grillimiskohad.

Korterit saab üürida 300 euro eest kuus. Vaata lähemalt KV.ee portaalist.

Kahetoaline korter Põhja-Tallinnas / www.kv.ee

Kahetoaline korter kesklinnas

Väga hea asukohaga kahetoalise korteri leiab ka kesklinnas. Korter on huvitava kujundusega ja asub renoveeritud eestiaegses kivitrepikojaga palkmajas.

Korteris on elutuba, kööginurk ja väike magamistuba. Lisaks saab veel korteri duširuumis nautida saunamõnusid.

Korterit saab üürida 330 euro eest kuus. Vaata lähemalt KV.ee kinnisvaraportaalist.

Korter Kesklinnas / www.kv.ee

Kolmetoaline korter Mustamäel

Mõnusa pargiäärse korteri saab üürida Mustamäel. Korteris on kolm tuba, mistõttu on hea võimalus üürida seda koos sõpradega. Toad ja vannituba asuvad üksteisest eraldi. Lisaks on vannitoas veel olemas pesumasin ja mullivann.

Kolmetoalist korterit saab üürida 450 euro eest kuus. Vaata lähemalt KV.ee kinnisvaraportaalist.

Kolmetoaline korter Mustamäel / www.kv.ee

TARTU

Ühetoaline korter kesklinnas

Klassikalise ja soodsa tudengikorteri leiab Tartu kesklinnast. Toas on voodi ja kööginurk, eraldi asuvad veel duširuum ja tualett. Korteri asukoht on väga hea - Raekoja plats on vaid viieminutilise jalutuskäigu kaugusel.

Korterit saab üürida 200 euro eest kuus. Vaata lähemalt KV.ee kinnisvaraportaalist.

Ühetoaline korter Tartus / www.kv.ee

Suur ühetoaline korter kesklinnas

Samuti ühetoalise, kuid tunduvalt suurema üürikorteri leiab Kalevi tänavalt. Korteris on suur lükandustega garderoobikapp, lahtikäiv diivan. Köögis on olemas mööbel koos külmkapi, pliidi, ahju, mikrolaineahju ja pesumasinaga. Samuti on korteri kasutuses üks parkimiskoht tõkkepuuga parklas. Tartu südalinn on korterist vaid kolmeminutilise jalutuskäigu kaugusel.

Korterit saab üürida 290 euro eest kuus. Vaata lähemalt KV.ee kinnisvaraportaalist.

Suur ühetoaline korter Tartus / www.kv.ee

Kahetoaline korter kesklinnas

Turu tänaval asub hubane kahetoaline korter, milles on olemas kõik kapid, diivanid, köögitehnika ja voodi. Lisaks on vannitoas korralik dušinurk ja pesumasin. Korter on avar ja korralikult renoveeritud.

Korterit saab üürida 320 euro eest kuus. Vaata lähemalt KV.ee kinnisvaraportaalist.

Kahetoaline korter kesklinnas / www.kv.ee

Kolmetoaline korter rahulikus piirkonnas

Sinika tänaval asub mõnus kolmetoaline korter, millel asuvad kõik toad eraldi. Lisaks avaneb ühest toast uks rõdule, kust saab minna otse maja tagahoovi. Köögis on olemas kogu vajaminev tehnika.

Korterit saab üürida 350 euro eest kuus. Vaata lähemalt KV.ee kinnisvaraportaalist.

Kolmetoaline korter Tartus / www.kv.ee

Kolmetoaline korter kesklinna piiril

Avara kolmetoalise üürikorteri leiab ka Ülejõelt. Kesklinn on vaid kümneminutilise jalutuskäigu kaugusel. Korteris on pikk koridor, kust avanevad eraldipaiknevad toad ja wc ja vannituba. Lisaks on ühel toal olemas ka rõdu.

Korteri saab üürida 375 euro eest kuus. Vaata lähemalt KV.ee kinnisvaraportaalist.