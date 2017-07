Restauraator: iga mööblitükk ei ole uuendamist väärt

Veendu, et mööblitükk on taastamist väärt

«Restaureeritava mööbli puhul pead kindlasti selle kuju armastama,» selgitab sisekujundaja Mark Lewis. Mitte ükski uus polsterdus ei muuda inetu kujuga mööbli ilusaks. «Mööbli restaureerimine on üpris tüütu ja tihti kulukas protsess. See pole seda väärt, kui tegemist on igava mööblitükiga,» arvas Lewis.

Enne restauraatori juurde viimist tutvu tema tööga

Kui sul pole plaanis ise mööblit uuendada ja tahad selle viia restauraatori juurde, tasub alati enne tema palkamist tutvuda varasema tööga. «Kui tema eelmiste taastatud esemete juurde kuuluvad ka antiiksed ja nikerdustega esemed, on tema kätte need põhjusega usaldatud,» arvas mööblirestauraator Jonas David Michaud. «Hea restauraator tuleb sinu soovile alati vastu ja näitab oma eelmiseid töid. See on ainuke võimalus, kuidas klient tegelikult aru saab, mida oodata.»

Kõik kangad jäävad erinevalt

Kui tahad näiteks oma tugitooli hoopis teistsuguse kangaga katta, pea meeles, et lõpptulemus võib erineda sinu ootustest. «Enamasti soovitatakse mööblit restaureerida orginaalile võimalikult sarnase materjaliga,» selgitas Michaud. Samas rääkis spetsialist, et kui mõnel nahast tumbal või toolil kate uue vastu välja vahetada, läheb tükk aega, kuni nahk jälle pehme ja loomulik tundub.

Sa ei tea iial ette, kui palju raha kulub

«Selleks, et umbkaudset restaureerimisele kuluvat summat teada saada, tuleb esiteks vana mööblitükk raamistikuni paljaks koorida,» räägib restauraator. Michaudi sõnul ei saa tihti enne ettegi aimata, millises seisus mööbel tegelikult on: «Vahel tuleb ette, et puit on putukate poolt ära uuristatud. Vahel on ka tüüblid või ühendused purunenud,» selgitas mees. Sellisel juhul võib Michaudi sõnul kuluda tunduvalt suurem summa, kui esialgu arvatud. «Samuti mida rohkem detaile ja kaunistusi lisada, seda suuremaks läheb kuluv summa.» Mööblit restauraatori juurde viies soovitab aga spetsialist alati eelarve kokku leppida.

Looda, et kulub nädal, kuid tegelikult ole valmis kauemaks

Olenevalt sellest kui keeruline projekt on, väidab Michaud, et ühele mööblitükile kulub siiski keskmiselt üks nädal. «Alati tasub aga valmis olla kauemaks. Iial ei tea ette, milliseid probleeme vahepeal tekkida võib,» arvas restauraator.