7 märki, et sul on aeg kodu vahetada ja kolida

1. Su praegune kodu ei meeldi sulle

See ei ole küll üllatav, kuid peamine põhjus, miks inimesed kolida otsustavad on see, et neile ei meeldi oma kodu välimus, asukoht või miljöö. Ehk kolisid just uude üürikorterisse, mis alguses tundus küll perfektne, kuid ajapikku oled hakanud seda vihkama? Siis on aeg asjad kokku pakkida ja omale selline kodu leida, mis sulle ka tegelikult meeldib.

2. Sul on liiga palju asju

Kui elasid esialgu üksi, aga mingil hetkel otsustas sisse kolida ka sinu partner, juhtus ilmselt see, et järsku tekkis majapidamisse liiga palju asju. Selle saab kontrolli alla, kui sorteerite koos esemed läbi ja otsustate, mis alles jätate ja mis mitte. Kui aga selgub, et sinu kahetoalise korteri riidekapis rohkem ruumi ei jagu ja köögikappidesse uued potid ei mahu, siis on aeg ehk mõelda suurema korteri peale.

3. Üürileandja ei tegele korteriga

Korterit üürides võib alles mõne aasta pärast kohale jõuda, kui pohhuistlik on inimene, kellele iga kuu üüri maksad. Kui üürileandja ei huvitu asjade parandamisest ja ei tegele korteriga üldse, on ehk aeg uus üürileandja otsida.

4. Sinu stiil on muutunud

Võib-olla armastasid aastaid tagasi ülivärvilisi seinu ja erkpunaseid diivaneid ja esemeid. Nüüd aga sooviksid oma aega veeta pigem helgemates ja neutraalsemates tingimustes. Kui oma ostetud kodu puhul peaksid kaaluma remonti, siis üürikorteri puhul on vahel lihtsam lihtsalt välja kolida.

5. Läksid partnerist lahku ja nüüd kõik meenutab teda

See punkt selgitab ennast ise. Kui oled aastaid kellegagi koos või abielus olnud ja teie teed läksid lahku, võib olla temaga koos valitud mööbli ja tema esemete keskel üpris raske üksi edasi elada. Vahelduseks võib olla värskendav eluga edasi liikuda ja uude korterisse või majja kolida.

6. Sinu lapsel pole ruumi

Suuremate korterite hinnad võivad küündida küll päris kõrgele, kuid sellegipoolest võiks lapse sündides mõelda suuremale korterile, et tema hälli kööki või teleka kõrvale ei peaks mahutama.

7. Sul on hullud naabrid

Me kõik oleme kuulnud lugusid tüütutest naabritest, kes üleval korrusel iga öö trambivad, kõrvaltoas tümpsuga muusikat kuulavad või üksteise peale lõpmatult karjuvad. Vahel pole mõtet ennast ärritada lasta ja lihtsam viis on lihtsalt minema kolida.