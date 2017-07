Majamüügi venimise põhjus võib peituda koduaias

Liiga sageli on müügisolevate majade või hoonestamata kinnistute õued sassis, kola täis või lihtsalt hooldamata. «Olenemata sellest, kui hea on asukoht, võib just see, pisiasjana tunduda olukord rikkuda potentsiaalse müügitehingu,» ütleb Uus Maa kinnisvarabüroo kutseline maakler Rain Raidmets.

Miks selline laga inimesed eemale peletab? Maakleri sõnul tekitab see võimalikus ostjas kahtlusi ülejäänud kinnisvara korrasoleku suhtes, mõjub emotsionaalselt eemaletõukavalt, sest ei lase ideedel lennelda ning võib valmistada lihtsalt suure pettumuse, sest kuulutuses on lubatud üht, kuid tegelikkus on midagi muud.

«On olnud ka juhtumeid, kus inimene, näinud kuulutust, otsustas enne müüjaga kontakteerumist käia ise kohapeal vaatamas, et vaadata, kas krunt näeb siis ka nii ilus välja nagu kuulutuses. Eks ta ole, reklaami jaoks otsitakse ju ikka välja paremaid pilte. Aga kui omanik pole hoolas olnud ning maja ümbrust koristanud, siis võib juhtuda, et kohapeal avaneb hoopis muu pilt ning kõne jääb tegemata, sest esmamulje valmistas pettumuse,» räägib ta.

Raidmets soovitab müüjatel valmis olla võimaluseks, et keegi tuleb pakutavat kinnivara vaatama ka siis, kui te pole selleks valmistunud. Seepärast peaks müüdav objekt olema alati parimas korras ja jätma möödujale mulje, et hoolas peremehekäsi on kogu aeg kohapeal.

«Kui teil pole endal aega regulaarselt niita-trimmerdada ning hekke pügada, siis leidke keegi, kes seda teie eest regulaarselt teeb. Tellige konteiner ja visake ära kõik, mida teil vaja pole ning mis ei aita kaasa müügile. Kui vaja, lammutage ära vanad pooltühjad ja väsinud kuurid ja varjualused. Tellige aednik või haljastusfirma, kes istutab maha ette mõned lilled ja kärbib oksi,» juhendab maakler.

Iga selline tegevus suurendab tõenäosust, et koduotsijal just teie maja vastu huvi ja sümpaatia tekib.