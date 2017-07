Tee ise: aiatool, mis on tehtud ämbritest, vanast sahtlist ja ehitusvahust

«Otsustasin, et tahan oma puu alla mõnusat pinki. Mulle meeldib hirmsasti taaskasutus, nii otsustasin selle valmistada kodus olemas olevatest vahenditest,» kirjutab Vickie Johnson oma blogis. Naine väidab, et pink on iseenesest väga kerge, kuid samas piisavalt kindel, et sellel saaks istuda ja et see halvale ilmale vastu peaks.

/ Vickie Johnson / Hometalker

Projektiks läheb vaja vaid kahte vana ehitussegu ämbrit, ühte puitplaati (Vickie kasutas selleks kahte vana sahtlit) ja suurel hulgal ehitusvahtu.

/ Vickie Johnson / Hometalker

«Esiteks liimisin omavahel kaks sahtlilauda kokku, et tekiks suur puitplaat. Selle asetasin ämbrite peale ja liimisin nende külge kinni,» selgitas naine. Seejärel tuleb võtta ehitusvaht ja selle abil luua plaadi ja ämbri ümber puine tekstuur. «Tahtsin, et see näeks välja nagu vana puidust pink. Seetõttu kasutasin ära lausa seitse tuubi ehitusvahtu!» kirjutas blogija.

/ Vickie Johnson / Hometalker

Kollakas vaht tuleb seejärel sobilikku värvi toonida. Selleks võib kasutada nii akrüül- kui ka aerosoolvärve. Kogu pink tuleks lõpuks katta veekindla lakiga, et värv maha kuluma ei hakkaks.