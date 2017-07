Fotod: värsked kodusisustusleiud Eesti disaineritelt

PULKDISAIN

PULK on Eestis moodulmööblit tootev bränd, mis peab lugu lihtsusest ja mängulisusest. Enda toodete puhul hindab ettevõte kohandatavust erinevatesse keskkondadesse, funktsionaalsust ja minimalistlikku vormikeelt. Tootevalikus on erinevad riiulid.

NORNA DESIGN

Norna kontseptsioon on luua praktilisi sisustustooted ja aksessuaare, millel on Eesti kunstnike loodud teosed. Valikus on palju dekoratiivpatju, mis iga elamist ilmestavad.

ILME RÄTSEP DISAIN

Ilme Rätsep Disain tooted ühendavad professionaalse siidimaali ja innovatiivse tehnoloogia. Eriilmelised interjööritekstiilid visuaalkeskkonna suhtes nõudlikule kliendile. Maalitud ja prinditud kangad sobivad paneelkardinateks ja ruloodeks, seinale, ruumijagajaks ja kapi või hoiukoha ette.

VALHALLA FACTORY

Sisustustooteid disainiva Valhalla Factory valikusse on lisandunud kauneid põhjamaised laudlinasid ja põllesid. Kargete mustrite ja lihtsa joonega tooted kaunistavad iga Eesti kodu.

STENCILIT

Stecilit tiimi moodustavad noorema põlvkonna disainerid, kes on loonud kodumaise ning inoovaatilise toote: seinašabloonid, millega saab dekoreerida seinu, tehes seda šablooni, värvi ja värvirulliga. Stencilit sai alguse vajadusest luua kaasaegse interjööri seintele paindlikum lahendus – šabloonid seinte värvimiseks annavad selle võimaluse.